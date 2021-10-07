وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى السراي الحكومي للقاء الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور سفير إيران لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا والوفد المرافق.

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