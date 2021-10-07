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الحكومة الأفغانية: انسحاب واشنطن وفقا لاتفاق الدوحة خطوة مهمة ويجب التخلي عن فكرة الغزو

Lebanon 24
07-10-2021 | 06:49
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