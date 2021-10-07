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قائد الجيش: نحن أمام محطة إيجابية وواقع سياسي يدعو الى التفاؤل وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:27
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