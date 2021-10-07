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الوفاء للمقاومة: نُشدد على وجوب كشف الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت وسنواصل التصدي لكل محاولات التسييس والتدخل الاجنبي حرصا على القضاء اللبناني

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:59
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عون: القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار المرفأ وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين. ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت الى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف
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