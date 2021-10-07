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مولوي: هناك فرار 289 عنصرًا و4 ضباط من قوى الأمن بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كما أن أوضاع الخدمة صعبة

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:53
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