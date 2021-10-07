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الخارجية الأميركية تعلن موقفها بشأن ملف النفط الإيراني للبنان

Lebanon 24
07-10-2021 | 14:59
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن استقدام نفط من دولة خاضعة للعقوبات مثل إيران ليس حلّاً مستداماً لأزمة لبنان.
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