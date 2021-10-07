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رويترز عن مصادر مطلعة: مسؤولون دوليون يخططون لنقل الأموال جوًّا لمساعدة الأفغان مع تجنب تمويل حكومة طالبان

Lebanon 24
07-10-2021 | 15:39
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