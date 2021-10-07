الخارجية الأميركية: ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس من تقرير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية

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