أخبار عاجلة

بايدن يمدّد عقوبات ترامب ضد تركيا بشأن عمليتها في سوريا

Lebanon 24
07-10-2021 | 18:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن لـ"الكونجرس": تحركات تركيا في شمال شرق سوريا تعرض المدنيين للخطر وتهدد بمزيد من تقويض السلام والأمن
lebanon 24
08/10/2021 07:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العقوبات على سوريا مستمرّة.. والغاز المصري"استثناء"
lebanon 24
08/10/2021 07:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: سنناقش قضايا سياسية وعسكرية وتجارية مع بايدن ونبحث توضيحات بشأن أزمة طائرات "إف-35"
lebanon 24
08/10/2021 07:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء "مثمر" بين بوتين وإردوغان بشأن سوريا
lebanon 24
08/10/2021 07:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:04 | 2021-10-08
23:53 | 2021-10-07
23:51 | 2021-10-07
19:30 | 2021-10-07
19:29 | 2021-10-07
18:50 | 2021-10-07
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website