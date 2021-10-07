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جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه المدينة الرياضية (التحكم المروري)

Lebanon 24
07-10-2021 | 23:51
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