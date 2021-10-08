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ميقاتي للراعي: "صار لازمنا صلاة ودعاء" كي نعمل في هذه الحكومة الجديدة

Lebanon 24
08-10-2021 | 02:08
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ميقاتي في بكركي: "صار لازمنا صلاة ودعاء كي نعمل في هذه الحكومة"
lebanon 24
08/10/2021 11:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بكركي بعد لقائه الراعي: طلبت منه البركة والصلاة والدعاء لأنّها تلزمنا وأطلعته على خطة الحكومة وان شاء الله نرى ثمارها قريباً
lebanon 24
08/10/2021 11:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزراء الحكومة ليسوا من الحزبيين ونعمل جميعاً كفريق عمل من أجل الانقاذ
lebanon 24
08/10/2021 11:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لنجاح برنامج الحكومة، ندعو إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه
lebanon 24
08/10/2021 11:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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