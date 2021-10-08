أخبار عاجلة

ميقاتي: صحيح أن الوضع صعب لكن وجود حكومة أفضل من عدم وجودها

Lebanon 24
08-10-2021 | 02:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفات العديدة المطروحة لا يكتمل إلّا بوجود قوى أمنيّة تسهر على تطبيق القوانين
lebanon 24
08/10/2021 11:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لم تحصل أي تسوية بشأن الحكومة والجميع شعر بأن الوضع يحتاجُ بشكل عاجل للوصول إلى التشكيل
lebanon 24
08/10/2021 11:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: صحيح اننا لا نملك عصا سحرية فالوضع صعب للغاية ولكن بالإرادة الصلبة والعزم نستطيع جميعا كفريق عمل واحد أن نحقق لشعبنا بعضا مما يأمله ويتمناه
lebanon 24
08/10/2021 11:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الفرنسية في لبنان: يتطلب الوضع المأساوي في البلد التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان و من أجل كافة اللبنانيين.
lebanon 24
08/10/2021 11:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:28 | 2021-10-08
04:21 | 2021-10-08
04:09 | 2021-10-08
03:59 | 2021-10-08
03:55 | 2021-10-08
03:51 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website