ميقاتي رداً على سؤال عن رسالة التهديد التي تلقاها البيطار: وزير العدل استفسر عن الموضوع والتحقيقات مستمرة ونتخذ اجراءات لتعزيز الأمن والحراسة على المحقق العدلي

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