أخبار عاجلة

البطريرك الراعي يستقبل وزير الداخلية بسام مولوي في بكركي

Lebanon 24
08-10-2021 | 03:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام مولوي للـ"أم تي في": ما يجهله الناس أنّ الفريق في الحكومة منسجم إلى حدّ كبير والمناقشة حول كافة الأمور تتمّ "بقلب مفتوح"
lebanon 24
08/10/2021 14:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: الانتخابات قبل 30 اذار تحتاج الى تعديل تشريعي ولو لمرة واحدة كي نستطيع اجراءها، واذا تم التعديل علينا ضغط المهل (NBN)
lebanon 24
08/10/2021 14:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: وزارة الداخلية ستكون حتماً في خدمة الوطن والمواطن بما فيهم الحراك المدني الذي يجب احتضانه لانه يمثل شريحة يجب التفاهم معها وفتح حوار بناء معها
lebanon 24
08/10/2021 14:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الداخلية بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام في المتحف وفي استقباله اللواء عباس ابراهيم
lebanon 24
08/10/2021 14:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2021-10-08
07:17 | 2021-10-08
07:08 | 2021-10-08
07:03 | 2021-10-08
07:02 | 2021-10-08
06:59 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website