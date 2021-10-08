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وفاة 3 وجرح 26 من الشرطة الاتحادية العراقية بحادث اصطدام عرضي في كركوك (الحرة)

Lebanon 24
08-10-2021 | 04:21
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