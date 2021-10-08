أخبار عاجلة

لافروف: مسؤولية إعادة بناء أفغانستان تقع على عاتق "الناتو"

Lebanon 24
08-10-2021 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
زاخاروفا: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان
lebanon 24
08/10/2021 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: على واشنطن وحلفائها تحمل المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان
lebanon 24
08/10/2021 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الحكومة الأفغانية لدى الأمم المتحدة: يجب أن تبدأ جميع مشاريع إعادة الإعمار غير المكتملة في أفغانستان
lebanon 24
08/10/2021 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لسكاي نيوز عربية: نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت ,سنساعد أهالي ضحايا الانفجار
lebanon 24
08/10/2021 18:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2021-10-08
10:54 | 2021-10-08
10:46 | 2021-10-08
10:38 | 2021-10-08
10:33 | 2021-10-08
10:17 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website