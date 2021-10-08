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المجمع الأنطاكي المقدس: نرحّب بتشكيل الحكومة الجديدة وندعو إلى تضافر الجهود لإنقاذ لبنان وشعبه

Lebanon 24
08-10-2021 | 09:20
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ميقاتي: لنجاح برنامج الحكومة، ندعو إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه
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08/10/2021 18:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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