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وزير الطاقة بعد لقائه الرئيس عون: لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز الى لبنان والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة

Lebanon 24
08-10-2021 | 10:17
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