أخبار عاجلة

العاهل المغربي: نؤكد على تعزيز مكانة المغرب في ضوء التحديات التي يواجهها

Lebanon 24
08-10-2021 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العاهل المغربي يبعث برسالة تعزية إلى الرئيس الجزائري على إثر الحرائق التي خلفت ضحايا في ولايات عدة
lebanon 24
08/10/2021 20:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل المغربي يأمر وزيري الداخلية والخارجية بالتعبير لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المغرب للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق كثيرة من الجزائر
lebanon 24
08/10/2021 20:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل ويعين رسميا أعضاء الحكومة الجديدة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2021 20:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: أطمئن جميع اللبنانيين إلى أن جيشهم ورغم التحديات التي يواجهها سيبقى على عهده وقسمه بحمايتهم وحماية السلم الأهلي وصون الاستقرار
lebanon 24
08/10/2021 20:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:30 | 2021-10-08
13:16 | 2021-10-08
13:13 | 2021-10-08
13:10 | 2021-10-08
13:06 | 2021-10-08
12:59 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website