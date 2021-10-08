أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: طالبنا السفارة الأميركية برفع الحصانة عن 3 من موظفيها لاتهامات بسرقة حقيبة من مواطن روسي

Lebanon 24
08-10-2021 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: ندين الغارة الأميركية الأخيرة في أفغانستان وندرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إليها
lebanon 24
08/10/2021 20:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: موسكو ستتصدى بحزم للضغوطات الأميركية الممنهجة في سياق الدفاع عن مصالحها
lebanon 24
08/10/2021 20:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية يقول إن المهمة الأميركية في أفغانستان "فشلت"
lebanon 24
08/10/2021 20:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إنترفاكس: إذا رفضت واشنطن رفع الحصانة عن 3 موظفين في السفارة في موسكو فيجب أن يغادروا روسيا على الفور (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2021 20:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:30 | 2021-10-08
13:16 | 2021-10-08
13:13 | 2021-10-08
13:10 | 2021-10-08
13:06 | 2021-10-08
12:59 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website