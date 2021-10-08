أخبار عاجلة

زحمة سير خانقة على طريق المطار باتجاه الجنوب

Lebanon 24
08-10-2021 | 12:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بسبب الزحمة الخانقة.. أكملوا طريقهم سيراً على الاقدام الى المطار (فيديو)
lebanon 24
09/10/2021 03:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الرافعة من طريق انفاق المطار باتجاه بيروت والسير عاد الى طبيعته
lebanon 24
09/10/2021 03:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور ناشطة على طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة ومن جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار (التحكم المروري)
lebanon 24
09/10/2021 03:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق البحصاص في طرابلس تشهد زحمة سير خانقة نتيجة تعطل سيارة وسط الطريق
lebanon 24
09/10/2021 03:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:57 | 2021-10-08
19:00 | 2021-10-08
18:53 | 2021-10-08
18:51 | 2021-10-08
18:31 | 2021-10-08
18:00 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website