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بايدن: بفضل الاتفاقات بين الحزبين نحرز تقدما بشأن تمويل الميزانية ورفع سقف الدين

Lebanon 24
08-10-2021 | 12:59
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