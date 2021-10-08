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وكيل وزارة الإعلام الأفغانية: ندين الهجوم الشنيع على مسجد بقندوز ونتعهد بالبحث عن المجرمين ومعاقبتهم (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2021 | 13:13
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