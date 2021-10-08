سامي الجميّل: لا نريد عداء بل العيش بسلام، وأنا لا أقبل بأن يعيش أبنائي في بلد فيه حرب أبدية ويجب حماية لبنان من أي اعتداء ومن واجب أي مسؤول أن يؤمّن سلامًا عادلًا لبلاده

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