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سامي الجميّل: سوريا خطّطت لتفجير اللبنانيين واحتلت بلدنا ولدينا معتقلون في سجونها، كما أنها اغتالت قياداتنا وقصفت لبنان ودمّرته، وأنا أعتبر أن هناك مشكلة كبيرة مع هذا النظام الذي يرفض ترسيم الحدود

Lebanon 24
08-10-2021 | 15:10
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سامي الجميّل للـ"ام تي في": المشكلة ان هناك حالة انقلابية يقوم بها رئيس الجمهورية وحزب الله بستهيل التهريب الى سوريا
lebanon 24
09/10/2021 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: الكتائب شاركت في حكومات بعد 2005 وكان هناك انقسام عمودي بين 8 و14 آذار وتم اغتيال قياداتنا، وكنا في تلك الفترة بفترة مواجهة مع حزب الله لكن جزء من 14 آذار كان همّه المساومة والجزء الآخر رفض ذلك
lebanon 24
09/10/2021 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لا نريد عداء بل العيش بسلام، وأنا لا أقبل بأن يعيش أبنائي في بلد فيه حرب أبدية ويجب حماية لبنان من أي اعتداء ومن واجب أي مسؤول أن يؤمّن سلامًا عادلًا لبلاده
lebanon 24
09/10/2021 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: على الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤوليتها وتتفاوض مع سوريا وإسرائيل لحماية الشعب وتأمين استقرار البلد
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09/10/2021 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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