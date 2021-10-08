سامي الجميّل: سوريا خطّطت لتفجير اللبنانيين واحتلت بلدنا ولدينا معتقلون في سجونها، كما أنها اغتالت قياداتنا وقصفت لبنان ودمّرته، وأنا أعتبر أن هناك مشكلة كبيرة مع هذا النظام الذي يرفض ترسيم الحدود

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