سامي الجميّل: الكتائب شاركت في حكومات بعد 2005 وكان هناك انقسام عمودي بين 8 و14 آذار وتم اغتيال قياداتنا، وكنا في تلك الفترة بفترة مواجهة مع حزب الله لكن جزء من 14 آذار كان همّه المساومة والجزء الآخر رفض ذلك

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