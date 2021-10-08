"سانا" عن مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 9:33 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى

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