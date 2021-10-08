أخبار عاجلة

إغلاق طريق مطار طرابلس الليبية أمام المواطنين وسط هدوء حذر

Lebanon 24
08-10-2021 | 19:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قطع الطريق أمام سرايا طرابلس من قبل المواطنين لعدم تمكنهم من تعبئة البنزين بسبب إغلاق محطة مكية لليوم الثاني على التوالي
lebanon 24
09/10/2021 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مصادر ليبية للعربية: استمرار إغلاق تقاطع طريق المطار جنوب طرابلس
lebanon 24
09/10/2021 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية نقلاً عن إعلام ليبي: أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات طريق مطار طرابلس - ليبيا
lebanon 24
09/10/2021 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ليبي: اشتباكات على طريق مطار طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة للدفاع والداخلية
lebanon 24
09/10/2021 11:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:25 | 2021-10-09
04:24 | 2021-10-09
03:46 | 2021-10-09
03:30 | 2021-10-09
03:27 | 2021-10-09
03:22 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website