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طالبان: الاجتماع مع الأميركيين سيتطرق للاعتراف الدولي بالحركة ورفع العقوبات عنها

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:08
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