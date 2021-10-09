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سكاي نيوز: دولة الإمارات تدين بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندوز الأفغانية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
09-10-2021 | 06:35
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