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مصدر في وزارة الطاقة لـ"النهار": أخذت عينة من الفيول المستبدل عن النفط العراقي إلى الإمارات العربية ليتم فحصها، وستأتي الموافقة في اليومين المقبلين

Lebanon 24
09-10-2021 | 07:28
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