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وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة: الولايات المتحدة ستقدم لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الشعب الأفغاني

Lebanon 24
09-10-2021 | 08:11
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