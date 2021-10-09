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أخبار عاجلة
رئيس وزراء اليمن: هناك حكومة متطرفة في إيران تسعى للسيطرة على اليمن
Lebanon 24
09-10-2021
|
14:53
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