أخبار عاجلة

المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين للعربية: حملة اعتقالات كبيرة نفذتها سلطات ليبيا بحق مهاجرين

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين: يجب وقف العودة القسرية للأفغان إلى بلدهم حتى من تم رفض طلب لجوئهم (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2021 05:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة: ندعو السلطات الليبية إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين
lebanon 24
10/10/2021 05:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية نيكول ناڤاس لـ "سكاي نيوز عربية": لن نعلق على أي فرضية قرصنة إلكترونية حتى الآن ونراقب الوضع
lebanon 24
10/10/2021 05:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تستنكر احتجاز ليبيا لمهاجرين في طرابلس
lebanon 24
10/10/2021 05:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2021-10-09
17:42 | 2021-10-09
16:30 | 2021-10-09
15:57 | 2021-10-09
15:46 | 2021-10-09
15:38 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website