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وصول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل في آخر جولاتها قبل انتهاء ولايتها رسميا

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:46
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