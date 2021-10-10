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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري بالقدس فجرا وتسلمه أمرا بالحضور للتحقيق(الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2021 | 01:39
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