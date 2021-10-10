الراعي: ندعو منذ الآن إلى مراقبة لبنانية أممية للعملية الانتخابية ونعوًل على الحكومة ورئيسها الذي أكد لنا عزمه على العمل لكي يتخطى المعوقات من الأقربين قبل الأبعدين

Lebanon 24