‏حزب التحالف من أجل تونس يطالب الرئيس قيس سعيد باتخاذ كل الإجراءات القانونية لسحب الامتيازات التي يتمتّع بها منصف المرزوقي كرئيس سابق (سكاي نيوز عربية)

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