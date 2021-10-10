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إسبانيا تعلن عن بدء عملية إجلاء جديدة لمزيد من العائلات الأفغانية (العربية)

Lebanon 24
10-10-2021 | 07:26
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