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ميركل في تصريحات من القدس: نريد توجيه رسالة واضحة لإيران بأن عليها العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2021 | 09:29
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