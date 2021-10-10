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الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزيرين يمنيين

Lebanon 24
10-10-2021 | 10:07
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