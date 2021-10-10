أخبار عاجلة

السيسي: التوصل لاتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة يعزز الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
10-10-2021 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية مصر: التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا لا نرغب به
lebanon 24
10/10/2021 20:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
lebanon 24
10/10/2021 20:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال لقائه غوتيريش ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء سد النهضة
lebanon 24
10/10/2021 20:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي في اتصال برئيس الوزراء البريطاني: على المجتمع الدولي دفع التفاوض بشأن سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم
lebanon 24
10/10/2021 20:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:52 | 2021-10-10
12:46 | 2021-10-10
12:34 | 2021-10-10
12:28 | 2021-10-10
12:16 | 2021-10-10
11:55 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website