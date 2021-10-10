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نهاد المشنوق: ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب من المثول أمام القاضي البيطار سأمثل (الجديد)

Lebanon 24
10-10-2021 | 14:45
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