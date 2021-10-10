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واس عن قوات التحالف بقيادة السعودية: تدمير 15 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 400 عنصر خلال 96 ساعة الماضية في العبدية

Lebanon 24
10-10-2021 | 14:47
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