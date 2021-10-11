أخبار عاجلة

منتخب فرنسا ينتزع لقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بفوزه على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية

Lebanon 24
11-10-2021 | 05:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فرنسا تتوج بكأس دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
lebanon 24
11/10/2021 18:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لوكاكو وهازارد يغيبان عن بلجيكا في مواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
lebanon 24
11/10/2021 18:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دور الأمم الأوروبية: إسبانيا تفوز على إيطاليا وتتأهل للدور النهائي
lebanon 24
11/10/2021 18:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما خسر في النهائي أمام فرنسا... كيف علّق مدرّب إسبانيا على هدف مبابي المثير للجدل؟
lebanon 24
11/10/2021 18:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:47 | 2021-10-11
10:26 | 2021-10-11
10:21 | 2021-10-11
10:07 | 2021-10-11
10:01 | 2021-10-11
09:51 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website