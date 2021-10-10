أخبار عاجلة

مصدر مقرّب من الصدر: استعدوا غدا لتعبروا عن فرحتكم عن كونكم "الكتلة الاكبر"

Lebanon 24
10-10-2021 | 18:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتدى الصدر: الانتخابات العراقية المبكرة مرت علينا بنجاح باهر من الناحيتين الأمنية والمهنية (الميادين)
lebanon 24
11/10/2021 07:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"كارثة إنسانية" مصدرها البحار.. ماذا يحصل حول العالم؟
lebanon 24
11/10/2021 07:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في وزارة الطاقة لـ"النهار": أمس حجز الاعتماد في مصرف لبنان لاستيراد الفيول، وأحيل الملف إلى إدارة المناقصات
lebanon 24
11/10/2021 07:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في وزارة الطاقة لـ"النهار": أخذت عينة من الفيول المستبدل عن النفط العراقي إلى الإمارات العربية ليتم فحصها، وستأتي الموافقة في اليومين المقبلين
lebanon 24
11/10/2021 07:05:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:27 | 2021-10-10
19:24 | 2021-10-10
19:23 | 2021-10-10
19:02 | 2021-10-10
18:47 | 2021-10-10
18:28 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website