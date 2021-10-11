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النائب قاسم هاشم لـ"صوت كل لبنان": دعوة الرئيس برّي للحكومة تنطلق من الواقع المتردّي الذي يسوء يوماً بعد يوم وانعكاسه على حياة الناس ونحن اليوم في ظرف استثنائي وغير طبيعي

Lebanon 24
11-10-2021 | 00:35
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