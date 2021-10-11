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فرق الاطفاء من مختلف المناطق الجنوبية تتجه الى المعمل للمساعدة في اطفاء الحريق

Lebanon 24
11-10-2021 | 01:31
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