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الخارجية الإيرانية: الوفد الإيراني لن يتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد والمحادثات تتركّز على الاتفاق الموقع سابقًا

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:18
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