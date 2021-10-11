أخبار عاجلة

النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان يفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات انفجار خزان الوقود في منشآت الزهراني

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار: من المبكر معرفة أسباب الحريق المندلع في خزان الوقود في منشآت الزهراني والعمل الآن يجري على السيطرة على النيران تخوفاً من التمدد (صوت كل لبنان)
lebanon 24
11/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اوفد الرئيس نجيب ميقاتي وزير الطاقة وليد فياض بعد انتهاء الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير ، الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع فيها صباح اليوم والاطلاع على الملابسات
lebanon 24
11/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تخوف من تمدد النيران وحصول انفجار جراء الحريق الكبير بمحيط منشآت النفط في الزهراني (الجديد)
lebanon 24
11/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح يقدّم في هذه الأثناء طلب ردّ إلى القاضي البيطار عن ملف انفجار 4 آب إلى المحكمة الاستئنافية (MTV)
lebanon 24
11/10/2021 14:19:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2021-10-11
07:07 | 2021-10-11
06:53 | 2021-10-11
06:51 | 2021-10-11
06:40 | 2021-10-11
06:26 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website